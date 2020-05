Actuellement, 890 patients sont hospitalisés, dont 173 en soins intensifs.

125 nouveaux cas ont été rapportés dans les dernières 24 heures: 77 patients résident en Flandre, 34 en Wallonie et 14 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 58 186.Au total, 890 patients sont actuellement hospitalisés. 29 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h. Au total, 173 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 14 patients au cours des 24 dernières heures.15 769 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 87 au cours des 24 dernières heures.9 453 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 23 décès au cours des dernières 24h. Des décès des dernières 24h, 13 ont eu lieu à l'hôpital, 8 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 100% a été confirmé par un test.