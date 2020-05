Le nombre total de cas confirmés de coronavirus s'élève à 57 342 dans notre pays.

250 nouveaux cas ont été rapportés dans les dernières 24h : 175 patients résident en Flandre, 50 en Wallonie et 25 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 57 342 dans notre pays. Pour les nouvelles infections, une baisse de 12% environ est observée sur les sept derniers jours. 6.826 tests ont été effectués ces 24 dernières heures.

La Centre de crise a également fait le point sur la situation dans les hôpitaux. 1 334 patients sont actuellement hospitalisés. 27 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h. "Nous observons une tendance persistante à la baisse de l'ordre de moins 4%", a précisé le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem. Au total, 251 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 5 patients au cours des 24 dernières heures. 15 297 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 25 au cours des 24 dernières heures.

9 312 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 32 décès au cours des dernières 24h. Des décès des dernières 24h, 20 ont eu lieu à l'hôpital, 12 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 58% a été confirmé par un test. Sur les 9 312 personnes décédées, 48% sont mortes à l'hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,5% à un autre endroit. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (25%) ou des cas suspects (75%).

Les données communiquées lundi suivent un week-prolongé et Yves Van Laethem a prévenu que des modifications pourraient être apportées dans les prochains jours.

Le taux de reproduction (R) du virus en Belgique était à la fin de la semaine passée, de 0,86.

Le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem a tenu à rappeler les mesures de bases :

Rester à la maison et appeler son médecin traitant si on est malade. Se laver les mains le plus souvent possible, avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique. Rester à une distance d'au moins 1,5m des autres. Porter un masque dans les transports en commun et si possible dans les endroits où la distance sociale est plus difficile à maintenir de manière constante (ex : magasins). Diminuer les contacts physiques, même dans sa bulle de proches.

Ces mesures doivent être considérées "comme un menu" et pas comme des conseils "à la carte", compare Mr Van Laethem. "Vous ne choisissez par en fonction de vos envies ou des jours d'en prendre deux ou trois parce que c'est plus facile ou que ça vous arrange mieux. C'est en faisant des choix à la carte que le but de ces mesures de rompre les chaines de transmission ne sera pas obtenu."

Il a également mis en garde contre les produits non adéquats pour se laver les mains, comme l'eau de Javel et les substances corrosives et dangereuses : "l'eau et le savon, ou le gel hydroalcoolique, sont suffisants."

