"Le pic des décès est derrière nous", vers le 12 avril, indique le porte-parole interfédéral Steven Van Gucht.

263 nouvelles hospitalisations ont été rapportés dans les dernières 24h. 432 personnes ont pu quitter l'hôpital. Il y a au total 4765 patients à l'hôpital. On observe une diminution du nombre total de personnes à l'hôpital, aux soins intensifs et de personnes qui ont besoin d'assistance respiratoire.

"Le pic des décès semble derrière nous"

266 décès ont été rapportés dans les dernières 24h, dont 87 à l'hôpital et 178 dans les maisons de repos. Dans les maisons de repos, 13% de ces décès ont été confirmés par un test, les autres sont des cas suspects.

"Malgré un grand nombre de décès encore rapporté aujourd'hui, il devient clair que le pic des décès était vers le 12 avril. C'est une bonne nouvelle. Cela semble diminuer dans les derniers jours. Beaucoup des décès rapportés datent d'il y a quelques jours, parfois jusqu'à une semaine. Cela explique pourquoi on rapporte encore beaucoup de décès. Mais le pic semble derrière nous", explique Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral.

Ne pas brûler les étapes

Dans les dernières 24h, 933 nouvelles contaminations ont été confirmées. Depuis le début de l'épidémie, 171.400 tests ont été réalisés.

"Les chiffres sont encourageants. Concernant l'avenir, nous regardons vers le déconfinement dans les pays voisins. Mais nous ne devons pas bruler les étapes. Il faut continuer à suivre les mesures renforcées au moins jusqu'au 3 mai", indique Benoit Ramacker, porte-parole du Centre de crise.

263 nouvelles hospitalisations ont été rapportés dans les dernières 24h. 432 personnes ont pu quitter l'hôpital. Il y a au total 4765 patients à l'hôpital. On observe une diminution du nombre total de personnes à l'hôpital, aux soins intensifs et de personnes qui ont besoin d'assistance respiratoire. 266 décès ont été rapportés dans les dernières 24h, dont 87 à l'hôpital et 178 dans les maisons de repos. Dans les maisons de repos, 13% de ces décès ont été confirmés par un test, les autres sont des cas suspects. "Malgré un grand nombre de décès encore rapporté aujourd'hui, il devient clair que le pic des décès était vers le 12 avril. C'est une bonne nouvelle. Cela semble diminuer dans les derniers jours. Beaucoup des décès rapportés datent d'il y a quelques jours, parfois jusqu'à une semaine. Cela explique pourquoi on rapporte encore beaucoup de décès. Mais le pic semble derrière nous", explique Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral. Dans les dernières 24h, 933 nouvelles contaminations ont été confirmées. Depuis le début de l'épidémie, 171.400 tests ont été réalisés. "Les chiffres sont encourageants. Concernant l'avenir, nous regardons vers le déconfinement dans les pays voisins. Mais nous ne devons pas bruler les étapes. Il faut continuer à suivre les mesures renforcées au moins jusqu'au 3 mai", indique Benoit Ramacker, porte-parole du Centre de crise.