211 nouvelles hospitalisations ces dernières 24 heures, le nombre de patients en soins intensifs passe sous la barre symbolique des 1.000.

Ces dernières 24 heures, 211 nouveaux patients ont été hospitalisés, tandis que 367 personnes sont sorties. Le nombre de patients en soins intensifs passe sous la barre symbolique des 1.000, pour atteindre 993, ont annoncé le SPF Santé publique et le Centre de crise . En tout, 4527 sont hospitalisées.

La Belgique déplore également 230 nouveaux décès, pour un total de 6.490 depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Parmi les nouveaux décès rapportés, on en compte 93 dans le milieu hospitalier et 134 dans des maisons de repos. Un tiers de ces personnes ont été confirmées par un test.

908 nouveaux cas ont été rapportés. 386 patients résident en Flandre, 342 en Wallonie et 116 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 42 797.

La surmortalité en raison de l'épidémie estimée à près de 80%

Le porte-parole interfédéral Emmanuel André a donné des éléments de réponses sur la surmortalité de la crise du coronavirus en Belgique. Selon lui, cette évolution donne une vue précise sur le nombre de décès en plus que nous observons par rapport aux cinq années précédentes. La situation montre une surmortalité de près de 80% fin mars et début avril.

© Sciensano

L'augmentation de la mortalité était plus limitée au début de l'épidémie. Mais la situation d'il y a quelques semaines fait état d'une surmortalité de près de 80%, plus que lors d'une vague de grippe ou une vague de chaleur. "C'est une surmortalité importante et qui concerne toutes les tranches d'âge, même si nous savons que cette épidémie a particulièrement touché les personnes les plus âgées dans notre société", a-t-il ajouté.

