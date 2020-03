Au total, 1859 patients sont hospitalisés, soit une augmentation de 256 patients en 24 heures.

Le lundi 23 mars, 526 nouveaux cas ont été rapportés. 381 patients résident en Flandre, 87 en Wallonie et 38 à Bruxelles. Nous n'avons pas d'information concernant le lieu de résidence des 20 dernières personnes. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 4269.

La situation se présente comme suit :

Au total, 1859 patients sont hospitalisés, soit une augmentation de 256 patients en 1 jour.

Au total, 381 patients se trouvent en soins intensifs, soit une augmentation de 59 patients au cours des 24 dernières heures.

410 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 13 mars, soit une augmentation de 60 au cours des 24 dernières heures.

Au total, 122 décès ont été signalés, soit une augmentation de 34 au cours des 24 dernières heures.

Certains médecins et infirmiers sont également infectés, voire écartés. 15% des cas concernent des personnes qui travaillent dans le secteur des soins de santé.

"L'infection au coronavirus, comme à d'autres virus, crée de la stigmatisation et de l'angoisse. Ce virus ne touche pas une communauté en particulier. Mais la réponse à l'épidémie doit être solidaire et doit transcender les clivages (langues, religion, origine...)", précise le porte-parole interfédéral Emmanuel André. Il demande de continuer à se protéger soi-même, et les autres, pour ne pas entraver les efforts.

"On n'a qu'une chance d'agir, maintenant"

Les chiffres montrent que nous sommes en pleine pandémie, en situation d'urgence. C'est une période dans laquelle tout le monde prenne des responsabilités, rappelle Benoît Ramacker du Centre de Crise: "Il est incompréhensible et inacceptable que certains ne prennent pas les mesures au sérieux et le prennent comme une sorte de vacances. Ce n'est pas le moment d'aller au parc en amis, ou organiser un apéro entre voisins, même s'il fait beau."

Il le répète : il faut rester un maximum à la maison. "Si tout le monde limiter ses contacts, on va pouvoir, ensemble, limiter la propagation du virus. Tout le monde doit le faire. Toute activité récréative est interdite. Si vous allez prendre l'air, limitez-vous à courir, marcher, faire du vélo dans votre environnement proche."

"On n'a qu'une chance, maintenant, d'agir, car nous sommes au coeur de cette pandémie. C'est la seule manière dont nous pouvons agir, chacun, pour aider le personnel de santé", insiste-t-il.

Les services de police sont en outre mobilisés pour sanctionner les personnes qui ne respectent pas les distances sociales.

Les soignants présentant des symptômes mais pas de fièvre peuvent continuer à travailler

Le personnel soignant qui présente des symptômes faibles liés au coronavirus mais pas de fièvre est autorisé à travailler. Il doit alors se protéger grâce à un masque chirurgical et en observant une bonne hygiène des mains, ressort-il de la dernière procédure édictée par l'institut de santé publique Sciensano. "Si le patient est un professionnel de santé appartenant aux groupes suivants : médecins, infirmiers, personnel dans une maison de repos en contact avec les résidents et paramédicaux en contact avec des personnes à risque (comme les ambulanciers, kiné respi, ...), le travail est autorisé en portant un masque chirurgical et observant les mesures d'hygiène des mains si le patient présente des symptômes faibles sans fièvre", détaille Sciensano. "Cette décision a été prise pour éviter une pénurie de personnel", a justifié l'institut.

Par contre, en cas de fièvre, le soignant est isolé à domicile en attendant le résultat de son dépistage. Si l'infection au Covid-19 est confirmée, le patient est tenu de rester chez lui pendant minimum sept jours, jusqu'à la disparition des symptômes, poursuit la procédure. En outre, la décision d'un écartement préventif du personnel de santé et des femmes enceintes (qui, pour leur part, ne sont plus considérées comme un groupe à risque) à un poste adapté est de la responsabilité du médecin de travail, ajoute Sciensano. "Pour le personnel appartenant à un groupe à risque de Covid-19 sévère, la décision doit être prise au cas par cas, de préférence en concertation avec le médecin traitant", conclut-il.

