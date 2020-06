Coronavirus: 3,5 millions pour soutenir les crèches fermées

Il reste aujourd'hui quelque 3,5 millions d'euros qui pourront être utilisés pour venir en aide notamment aux crèches fermées pour cause de mise en quatorzaine, écrit le groupe Sudpresse dans son édition de vendredi. Au moins six crèches ont déjà été confrontées à des mises en quatorzaine, à Enghien, Saint-Gilles, Scharbeek, Bastogne, Marche-en-Famenne et Genappe, a fait savoir le cabinet de la ministre de l'Enfance, Bénédicte Linard.