Au cours des dernières 24 heures, 205 personnes sont mortes du coronavirus en Belgique, ce qui porte le nombre total de décès à 2.240. Pour la première fois, on observe une diminution des

hospitalisations.

Lors de la conférence de presse quotidienne, les porte-parole inter-fédéraux ont annoncé les nouvelles statistiques concernant l'épidémie de coronavirus en Belgique ce mercredi 8 avril.

La situation à l'heure actuelle est de 487 personnes admises à l'hopital, 524 l'ont quitté. 205 personnes sont décédées pendant les dernières 24 heures. En date du 7 avril, 5.688 patients avec Covid-19 étaient hospitalisés en Belgique.

Au cours des dernières 24 heures, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 324 depuis mardi, c'est une première.

"Pour la première fois, le nombre de patients dans nos hôpitaux a diminué. C'est une bonne nouvelle, mais la charge qui pèse sur nos hôpitaux reste très élevée. Nous ne sommes certainement pas encore hors de danger", a annoncé Steven Van Gucht, porte-parole inter-fédéral dans la lutte contre le coronavirus.

Par contre, le nombre de patients en soins intensifs a légèrement augmenté (+16): de 1.260 à 1.276. Le nombre de personnes nécessitant la respiration artificielle a également augmenté, passant de 999 à 1.008.

"La situation semble s'approcher d'un pic"

"La situation semble s'approcher d'un pic ou d'un plateau,a expliqué le virologue Emmanuel André lors du point presse quotidien. Les efforts que nous avons réalisé commencent à porter leurs fruits. La situation reste difficile dans les maisons de repos et les hôpitaux. Nous devons maintenir nos efforts."

1.209 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24 heures ; 544 (45%) en Flandre, 548 (45%) en Wallonie, et 101 (8%) à Bruxelles. Les données sont non disponibles ou les personnes résident à l'étranger pour 16 cas (1%).

A ce jour, un total de 23.403 cas confirmés ont été rapportés ; 13.420 cas (57%) en Flandre, 7.091 (30%) cas en Wallonie, et 2.515 (11%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 377 cas (2%).

