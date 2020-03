Parmi les 153 cas, 8 sont issus de Bruxelles, 61 de Flandre et 84 de Wallonie. La Belgique a passé le cap compte des 500 cas (556 cas, au total) sur son territoire.

Lors de la conférence de presse du centre fédéral de crise, Benoît Ramacker, porte-parole du centre de crise, rappelle que la gestion fédéral de la crise a été déclencher dans le but de "faciliter la coordonnation et le flux d'infiormation. Il y a une volonté de gestion de crise collegiale afin d'importer des informations coohérentes."

"Des réunions du comité fédéral de coordonitation vont avoir lieu afin d'appuyer le SPF Santé public et le risk management group qui continue de conseiller et de monitrer la situation sur le territoire belge. La volonté des autorités belges, fédérales, fédérées et locales, est de prendre des décisions collégiales" insiste le porte-parole.

Les infos à suivre

Le site info-coronavirus.be reste le site web de référence. Sur ce site, vous trouverez une foire aux questions (FAQ) qui répond à de nombreuses questions. Depuis un mois, le numéro de téléphone est le même : 0800/14.689

