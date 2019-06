Les chefs de file du PS bruxellois, Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort, ont entamé mardi la dernière journée du premier tour strictement politique de leurs consultations en vue de former une coalition en Région bruxelloise en recevant le PTB.

Si l'on en croit les propos des uns et des autres, l'entretien a adouci le climat de méfiance très perceptible à leur arrivée au siège du gouvernement bruxellois. Au-delà du contenu, l'exigence du PTB de voir le PVDA associé à l'aile flamande de la majorité paraît être un obstacle de taille, non du côté du PS, mais du côté néerlandophone, où l'on est déjà entré dans une phase de négociations à trois: Groen, Open Vld et one.brussels-sp.a.

Le PTB était représenté par son vice-président, David Pestieau, le chef de file du PTB à Molenbeek, Dirk De Block, et la tête de liste à la Région, Françoise De Smedt.

"Nous avons eu un dialogue constructif sur des éléments très importants pour nous tels que le logement", a souligné David Pestieau, en quittant le siège du gouvernement bruxellois.

Le vice-président du PTB a ainsi rappelé que sa formation voulait l'instauration d'une grille contraignante des loyers. Elle veut aussi une maîtrise publique des réserves foncières pour lutter contre la crise du logement.

Le PTB veut par ailleurs la gratuité des transports publics. Selon David Pestieau, le PS vise également cet objectif, mais prône son instauration par paliers. Le PTB a par ailleurs réitéré sa demande de diminution de la rémunération des ministres et députés.

C'est sur le plan particratique que le PTB a affiché clairement ses exclusives: sans le MR dans une majorité, et avec l'aile PVDA au gouvernement bruxellois. "C'est vrai qu'il n'y a qu'un député du PVDA, mais ce serait vraiment schizophrénique de le voir voter contre une majorité dans laquelle siège le PTB", a commenté David Pestieau.

Côté PS, tant Laurette Onkelinx que Rudi Vervoort ont reconnu l'existence de convergences entre les deux formations de gauche. "C'était une conversation vraiment intéressante", a jugé la présidente de la fédération bruxelloise du PS.

Mme Onkelinx a renvoyé la demande d'association du PVDA aux négociateurs flamands avec lesquels les chefs de file socialistes restent en contact. "Nous on ne sait rien faire (ndlr: par rapport à cette demande)... Je n'ai pas l'impression qu'il y aura un changement de position des néerlandophones, même si ce n'est pas à moi de le dire", a-t-elle ajouté.

Rudi Vervoort a par ailleurs rappelé qu'il fallait dans tous les cas de figure un accord à trois partis, côté francophone. Dans ce contexte, David Pestieau a précisé qu'il souhaitait aussi connaître la position d'Ecolo par rapport aux demandes du PTB en matière de logement.