Conflit israélo-palestinien - Le Hamas annonce un cessez-le-feu avec Israël après un accès de tension à Gaza

(Belga) Le mouvement islamiste Hamas a annoncé lundi soir un cessez-le-feu entre les groupes armés palestiniens de la bande de Gaza et Israël, sur intercession égyptienne et après un nouvel accès de tension autour et dans l'enclave.