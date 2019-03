Condamnation de Mehdi Nemmouche: "Victoire de l'Etat de droit face à l'immonde" (Musée juif)

"En hommage à Myriam et Emmanuel Riva, Alexandre Strens, et Dominique Sabrier, ainsi qu'à leurs familles durement éprouvées, le Musée Juif n'a jamais cédé à la peur. Aujourd'hui, une page se tourne. Le Musée Juif de Belgique entend poursuivre, plus que jamais, ses missions culturelles, éducatives et patrimoniales. Le Musée Juif a choisi l'ouverture face au repli", ajoute le communiqué. Il restera "un lieu ouvert à toutes et tous pour partager des émotions, des défis et les interrogations qui animent le monde d'aujourd'hui", conclut le communiqué.