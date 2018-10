Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express Opinion

Communales : "La Belgique francophone résiste bien à la tentation extrémiste de droite"

Depuis que la victoire d'Emmanuel Macron en 2017 a donné l'illusion d'un sursaut démocratique européen, la vague d'adhésion à la droite populiste ou à l'extrême droite a touché l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, l'Italie, la Suède et elle s'est maintenue en Hongrie et aux Pays-Bas. Le dimanche 14 octobre, elle a gagné la Flandre avant de s'échouer aux portes de Bruxelles et de la Wallonie.