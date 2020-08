Le Parlement rwandais s'est dit "préoccupé" par le choix l'avocate d'origine rwandaise Laure Uwase parmi les experts scientifiques qui assisteront les députés dans leurs travaux de la commission spéciale.

Le Parlement du Rwanda a exprimé ce mardi sa "préoccupation" après la décision de la commission spéciale de la Chambre d'inclure l'avocate d'origine rwandaise Laure Uwase parmi les experts scientifiques qui assisteront les députés dans leurs travaux.

Sans jamais la citer nommément, l'assemblée rwandaise déplore vivement dans un communiqué le choix de Me Uwase, qualifiée de "négationniste connue du génocide dont l'expertise est la distorsion de l'histoire récente du Rwanda".

Réserves quant aux conclusions

Le Parlement rwandais pointe aussi les liens que Mme Uwase entretient avec le site d'info Jambo News, "une organisation dont la mission est la négation et la révision du génocide de 1994 contre les Tutsi", selon lui. Dans ces circonstances, l'assemblée rwandaise dit dès à présent avoir des "réserves" quant aux conclusions qui sortiront de la commission spéciale chargée de se pencher sur le passé colonial de la Belgique. Le choix de Mme Uwase a suscité pas mal de réactions négatives de plusieurs associations, dont Ibuka Mémoire et Justice, qui comptent de nombreux rescapés du génocide rwandais dans ses rangs.

