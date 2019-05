Principale ville commerciale wallonne, Liège offre une vaste zone de chalandise et un mixte de pôles commerciaux équilibré. De quoi inciter les enseignes en expansion à y tester leur concept.

Liège n'est pas la première ville wallonne ; Charleroi la dépasse en taille et en nombre d'habitants. Mais d'un point de vue strictement commercial, la Cité ardente s'impose comme le plus important bastion du sud du pays. Dans son rapport sur le marché liégeois du retail, le courtier et consultant en immobilier professionnel Cushman&Wakefield recense pas moins d'1,12 million de chalands potentiels dans un rayon de 30 minutes en voiture. Ce qui représente un pouvoir d'achat de... 20,6 milliards d'euros. Le tout pour des loyers largement en deçà de ceux des plus grandes places commerciales belges, de l'ordre de 1 100 euros/m2/an pour les meilleures localisations, soit presque moitié moins que la rue Neuve bruxelloise ou le Meir anversois.

...