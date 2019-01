Comment on nous pousse à continuer à boire

Lancée en 2017, la Fondation AB InBev, un organisme à but non lucratif, veut améliorer un peu le monde. Le géant de l'alcool a mis les moyens puisqu'un budget de 130 millions de dollars est prévu pour jusqu'en 2027 dit le quotidien. Cet argent devra servir à "réduire la consommation nocive d'alcool". Selon Carlos Brito, CEO d'AB InBev, "il s'agit de prendre ses responsabilités et de promouvoir une vision sobre de la consommation d'alcool par la recherche scientifique et les campagnes de prévention".

