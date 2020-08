Les partis politiques au rapport financier. Entre mieux nantis et mal lotis, coup d'oeil dans leurs portefeuilles.

Le portefeuille du PS (62 députés)

...

Depuis 2014, le parti s'est installé dans le rouge avec cinq exercices financiers sur six clôturés en négatif alors que, de 2010 à 2013, la perte restait l'exception (2010 : - 171 130 euros). Trésor de guerre (8,9 millions en placements et liquidités en 2019) en net recul, il a quitté la zone des 12-13 millions qui était la sienne en 2012-2018. Particularité: source de revenus traditionnellement non négligeable au PS, le produit des cotisations de membres a fondu de moitié depuis 2008 : de 845 810 euros à 420 467 euros.Point faible: d'importantes charges en personnel et en fonctionnement administratif. 9,3 millions euros en 2019, soit 64 % des dépenses, ce qui fait du PS, et de loin, le champion de la catégorie. Diagnostic: coup de mou prolongé, le PS donne des signes d'essoufflement. A soigner sans trop tarder : l'image d'un parti chroniquement déficitaire. MR