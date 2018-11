Comment les élections ont changé le paysage politique de Charleroi, sans pour autant le bouleverser

Paul Magnette tirait une petite moue mais ne voulait pas en donner la mine, le soir du 14 octobre, à Lodelinsart, à La Ruche verrière. Le bourgmestre était content pour lui, content pour ses 22 475 voix de préférence. C'était moins qu'en 2012 (24 200) mais tout de même encore très bien. Content, aussi, que son parti conserve sa majorité absolue. C'était encore bien (41 %, et 26 sièges sur 51 au conseil communal), mais tout de même beaucoup moins qu'en 2012 (47 % et 30 sièges). Car hormis une abstention qui donne des aigreurs (un quart des Carolos n'a pas voté ou a voté blanc le 14 octobre), le bourgmestre devait enregistrer la progression vertigineuse du PTB, qui passait d'un à neuf sièges (15,7 %), la stagnation d'Ecolo à trois sièges (7,39 %), et la chute de ses deux partenaires de la majorité sortante : C+ mené par l'échevin CDH Eric Goffart tombait de six à quatre sièges (7,61 %) et le MR de l'échevin Cyprien Devilers de neuf à six sièges (11,20 %). " Je vais faire oeuvre de pédagogie " annonçait le bourgmestre ce soir-là, sur l'antenne de Télésambre. On a vu ce qu'il en advint : une négociation tendue, voire en trompe-l'oeil, avec le PTB, puis un atterrissage, prévu, avec Ecolo et avec C+, repêché de justesse.

...