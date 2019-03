Comment le jazz bruxellois s'est imposé à Edimbourg en trois soirées

Au centre d'Edimbourg, le portrait d'une Esinam de deux mètres de hauteur défile sur un abribus. La Bruxello-Ghanéenne s'affiche avec la mention Jazz from Brussels, les dates du 7 au 9 février, le tout souligné du slogan Thrill. Frisson ou émotion selon les traductions. La campagne compte aussi une version mâle incarnée par le saxophoniste Toine Thys. Celui-ci réagit : " On n'est pas habitué à être dans ce rôle à l'étranger. D'autres pays comme la Suède, la France ou la Corée du Sud poussent davantage l'export. " La pub s'accorde bien à la quinzaine de concerts, avec des genres aussi divers que le swing manouche (Les violons de Bruxelles), le cuivre blinquant (Määk Quintet), la pousse funky qui monte (Urbex) et même un groupe mi-écossais, mi-bruxellois (Thrill Sextet) ayant fait ses débuts, mi-janvier dernier, en prélude, à Flagey. Dans des lieux choisis : l'intime The Jazz Bar et puis deux superbes églises désacralisées, The Queen's Hall et le St.Bride's Centre. L'initiative est de Rachid Madrane, ministre PS de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), et fait suite à d'autres mises en vitrine à l'étranger des talents bruxellois (cirque, danse, art contemporain).

...