"Comment la Belgique peut avoir 1,6 million de pauvres?"

"Les élections fédérales ressemblent à un cirque, n'est-ce pas ? Luc Bertrand, éminence grise de la finance belge n'aime pas beaucoup notre démocratie. Entretien sur la N-VA et le PS, le Vlaams Belang et le PTB, Didier Reynders et Donald Trump.

Luc Bertrand © Dieter Telemans

"Je ne suis pas un extrémiste", dit Luc Bertrand. "Je veux m'exprimer d'une manière très nuancée, mais je fais une analyse de l'actualité politique complètement différente de celle que l'on trouve habituellement dans les médias". "Toute l'année, tout le monde dans notre pays, Flamands, Wallons et Bruxellois, travaillent bien ensemble, du secteur culturel aux universités en passant par le monde des affaires. Mais une fois tous les cinq ans, il faut apparemment que quelques personnes se volent dans les plumes. On nous monte les uns contre les autres, en bonimentant pour un agenda politique. Cela rapporte des votes, mais c'est tout."

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×