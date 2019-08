Didier Reynders devient commissaire européen. Et sa nomination est entachée d'au moins un soupçon de conflit d'intérêts.

Didier Reynders a eu beaucoup de surnoms, mais aucun de flatteur. Lorsqu'il était étudiant en droit à l'Université de Liège, on l'appelait déjà Bébé Requin, d'après une chanson de France Gall. Au fil des ans, Teflon Didier, le Machiavel de la politique belge, l'Iceberg cynique et Smiling Assassin, se sont ajoutés. Pendant vingt ans, le libéral francophone a été ministre sans interruption, d'abord des Finances (1999 - 2011) puis des Affaires étrangères (à partir de 2011). Il est vice-premier ministre depuis 2004. Et maintenant, il est nommé commissaire européen par le gouvernement - il a enfin décroché son poste très convoité au plus haut niveau international. Reynders aurait-il la perspective d'un beau portefeuille et entre-t-il en ligne de compte pour la vice-présidence de la Commission européenne ?

...