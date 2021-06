Test PCR pour un retour de zone rouge sans les deux doses de vaccin, harmonisation des heures de fermeture de l'horeca à partir du 9 juin, 75.000 visiteurs à partir du 13 août pour les grands évènements... les premières mesures commencent à sortir du Comité de concertation.

Voyage

De nombreux Belges sont impatients de partir en vadrouille alors qu'un brouillard persiste autour des conditions de voyage. Celui-ci devrait s'éclaircir aujourd'hui, promet le Codeco.

Le premier point à préciser c'est que la Belgique ne détermine pas les règles que vous devez suivre pour vous rendre dans un autre pays, car c'est à ce dernier qui en détermine les conditions.

Le codeco d'aujourd'hui va donc aujourd'hui trancher les règles pour les résidents et les non-résidents qui entrent dans notre pays.

Les personnes entrant devront toujours remplir un formulaire. Le certificat corona européen n'est pas obligatoire pour entrer dans notre pays.

Pour ceux qui viennent d'une zone verte ou orange, c'est simple. Ils ne doivent pas être testés et ne doivent pas être mis en quarantaine. Le fait qu'il soit ou non vacciné à ce moment-là ne fait aucune différence. Il en va de même pour les résidents belges qui reviennent d'un pays dit "tiers" (non UE) figurant sur la "liste blanche" de l'Union européenne.

C'est beaucoup plus compliqué pour les personnes venant d'une zone rouge. Les personnes qui ont été vaccinées ne devront pas subir de test de dépistage et ne seront pas soumises à une quarantaine lors de leur retour ou de leur arrivée en Belgique. Selon des informations du Nieuwsblad, les autorités se seraient mises d'accord sur le fait que toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu les deux doses de vaccin devront effectuer un test PCR en arrivant sur le territoire.

Les citoyens belges âgés de plus de 6 ans seront invités à passer un test. Pour les personnes de plus de 16 ans, il doit s'agir d'un test PCR. La question de savoir si un test rapide est suffisant pour les jeunes et les enfants de moins de 16 ans fait cependant encore débat.

Le test peut être effectué au départ du lieu de vacances ou au retour. Si le test est négatif, aucune quarantaine n'est nécessaire. Les non-résidents doivent être en mesure de présenter un test négatif dans les 72 heures suivant leur arrivée. La question de savoir si les personnes testées positives devront être placées en quarantaine à leur arrivée en Belgique ou si elles se verront simplement refuser l'entrée sur le territoire fait encore débat.

Les résidents et les non-résidents qui reviennent d'un pays tiers (hors UE) qui ne figure pas sur la liste blanche, soit là où le virus fait encore rage, doivent être testés le jour de leur entrée en Belgique, même s'ils peuvent prouver qu'ils sont entièrement vaccinés. Sans preuve de vaccination, les voyageurs ne sont admis que s'ils effectuent un voyage essentiel. Toute personne en provenance d'un pays où l'un des variants dangereux est présent sera soumise à des règles encore plus strictes.

Deux tests seraient offerts aux Belges qui n'ont pas encore pu être vacciné. Les tests pour les enfants seraient eux-aussi gratuits. Pour celles qui ont refusé le vaccin, le test sera par contre payant.

Cela rejoint une autre question en débat ce vendredi est celle du coût des prix PCR pour les Belges qui désirent quitter le pays. Le prix de ces tests s'élève actuellement à 40 euros (il était encore il y a peu à 47 euros), certaines voix demandent à ce qu'ils soient gratuits, car il ne serait pas prévu que leur coût total soit pris entièrement en charge par les autorités.

La Commission européenne a prévu 100 millions pour offrir des tests aux citoyens européens, mais l'enveloppe ne sera pas suffisante, a expliqué la ministre qui ajoute "ne pas vouloir faire de distinction entre ceux qui ont eu l'opportunité de se faire vacciner et les autres".

Pour les personnes qui ne veulent pas ou n'ont pas pu se faire vacciner , ils pourront tout de même voyager à la condition de présenter un test PCR négatif.

Horeca

Suites aux différentes sorties du début de semaine, le codeco ne sera pas entièrement dédié au voyage. Il se dit qu'on va aussi aborder le secteur de l'Horeca.

Ainsi, selon plusieurs sources, il y a une harmonisationpour la fermeture de l'horeca à 23h30 pour intérieur et extérieur dès le 9 juin.

Le codeco pourrait aussi se pencher sur une augmentation du nombre de personne admise à table ( on pourrait passer à 6, voire à 8 personne à table), la présence de plexiglas ou encore sur la réouverture ou non des buffets. Autant de points qui pourraient bien être tranché demain. Ce qui semble par contre acquis c'est que les hôtels pourront ouvrir dès 6h et non 8h afin de proposer des petits-déjeuners.

Ence qui concerne les concerts, selon Het Nieuwsblad, les autorités seraient parvenues à un accord concernant les grands événements. Ces derniers pourront accueillir jusqu'à 75.000 visiteurs à partir du 13 août.

Les chiffres sont bons

Selon Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral, qui a fait un point presse ce vendredi matin, les chiffres concernant la pandémie en Belgique sont bons. "L'évolution des chiffres covid reste indubitablement et de manière constante favorable. Dans quelques jours, nous passerons certainement la barre des 75 hospitalisations par jour. Ceci est un chiffre historique car il a été fixé en novembre 2020 par le Gems à la sortie de la deuxième vague. C'était le seuil à atteindre pour des assouplissements. Nous pouvons nous féliciter de ces chiffres. Si tout va bien, on va enfin plonger sous cette barre des 75 hospitalisations quotidiennes. Aux alentours du 9 juin, nous devrions atteindre les 300 lits en soins intensifs, ce qui est bien moindre que ce que le Codeco voulait avec la barre des 500 lits"

Trop d'assouplissement en une fois pour le 9 juin ?

Ce week-end, on annonçait également la fin de la bulle pour le 9 juin. Et même si effectivement les chiffres de l'épidémie vont dans le bon sens, avec une baisse du nombre d'infections, du taux de positivité, des hospitalisations, du nombre de lits occupés en soins intensifs et des décès, tout le monde n'est pas rassuré devant la perspective de tel assouplissements. Jeudi , les universités et hôpitaux universitaires flamands ont écrit une lettre ouverte demandant un déconfinement progressif.

Les recteurs des universités flamandes, les CEO des hôpitaux universitaires et les doyens des facultés de médecine appellent jeudi, dans une lettre ouverte, les autorités à ne pas relâcher trop rapidement les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. "Descendre sans freins est dangereux", soulignent les responsables de la VUB, la KU Leuven, l'UGent ou encore l'UAntwerpen. Ils restent inquiets face aux risques du déconfinement. "Nous sommes face à une descente risquée et nous sommes loin d'être sûrs du danger qui se cache après le prochain virage", écrivent-ils dans la lettre ouverte.

Ils appellent donc à davantage de prudence et mettent en garde contre une "enchère aux assouplissements" des mesures. "Une préoccupation que nous partageons avec les nombreux experts qui conseillent nos gouvernements au quotidien sur la base des connaissances scientifiques les plus actuelles. Les assouplissements vont soudainement très loin. Peut-être trop loin, comme si subitement presque tout était possible et que le danger avait définitivement disparu."

