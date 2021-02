Le Comité de concertation se réunit ce vendredi. Les salons de coiffure rouvrent le 13 février. Les autres métiers de contact le 1er mars. L'Horeca et la culture veulent des perspectives.

Métiers de contact

La réouverture des métiers de contact est au centre des discussions du Comité de concertation, qui a débuté ce vendredi à 14h00. Si les experts s'y opposent majoritairement, la réouverture des salons de coiffure est acquise pour le 13 février (avec plusieurs mesures strictes à respecter: il est question de rendez-vous obligatoire pour les clients, d'un client par 10 mètres carrés, de la désinfection du magasin entre les clients, de l'obligation pour les clients d'attendre à l'extérieur et d'une ventilation adéquate. Les coiffeurs pourraient échapper aux masques FFP2.). Concernant les autres métiers de contact, tels que les Instituts de beauté, les tatoueurs,... leur reprise sera autorisée le 1er mars. Cette information est confirmée par l'entourage du comité de concertation.

Horeca

L'Horeca, qui a vu un nouveau recours rejeté par le Conseil d'Etat hier, manifeste sa colère aujourd'hui dans les rues de Bruxelles et de Wallonie. Plusieurs représentants ont décidé de hausser le ton le jour même du Comité de concertation. La Fédération des cafés de Belgique (Fedcaf) dit apporter tout son soutien aux manifestations du secteur horeca et exige une réouverture immédiate des cafés, estimant que leur fermeture n'est pas justifiée.

Cependant, aucun assouplissement ne devrait être décidé ce vendredi pour le secteur Horeca. Alexander De Croo l'a déjà laissé entendre : "Si nous rouvrons les métiers de contact, il ne faut pas y voir l'annonce d'une série d'assouplissements".

Cutlure

La cellule de crise Culture a demandé d'offrir au secteur l'opportunité de reprendre du service à partir du 13 mars - date anniversaire du confinement. "Selon les protocoles de sécurité affinés et sur la base d'un cadre clairement convenu". Le secteur demande également une extension des mesures de soutien.

Immo

Les visites immobilières à domicile sont sur la table des négociations. Celles-ci pourraient à nouveau être autorisées.

Parcs animaliers, campings et parcs de vacances

Les campings peuvent ouvrir le 8 février et les zoos le 13 février.

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a plaidé "pour qu'on puisse rouvrir les parcs animaliers et tout ce qui est en plein air et bien organisé", sur rendez-vous, précise-t-il.

Les parcs de vacances en Belgique peuvent aussi avoir bon espoir. Leur réouverture est évoquée, les Belges étant privés de voyages non essentiels à l'étranger.

Santé mentale

Un autre volet abordé sur celui de la santé mentale des citoyens. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a d'ailleurs réaffirmé que le moral devait devenir "une priorité nationale". Reste à voir quelles mesures concrètes seront prises dans cette optique.

Jeunesse

La situation de la jeunesse devrait faire l'objet d'une attention particulière. Deux options concrètes sont sur la table. La première concerne la fameuse "bulle kot" suggérée par la ministre francophone de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), qui vise à élargir la bulle de contacts à six personnes. La deuxième émane du président du PS, Paul Magnette, et vise à octroyer un revenu de remplacement aux étudiants en difficulté financière.

La réouverture des métiers de contact est au centre des discussions du Comité de concertation, qui a débuté ce vendredi à 14h00. Si les experts s'y opposent majoritairement, la réouverture des salons de coiffure est acquise pour le 13 février (avec plusieurs mesures strictes à respecter: il est question de rendez-vous obligatoire pour les clients, d'un client par 10 mètres carrés, de la désinfection du magasin entre les clients, de l'obligation pour les clients d'attendre à l'extérieur et d'une ventilation adéquate. Les coiffeurs pourraient échapper aux masques FFP2.). Concernant les autres métiers de contact, tels que les Instituts de beauté, les tatoueurs,... leur reprise sera autorisée le 1er mars. Cette information est confirmée par l'entourage du comité de concertation.L'Horeca, qui a vu un nouveau recours rejeté par le Conseil d'Etat hier, manifeste sa colère aujourd'hui dans les rues de Bruxelles et de Wallonie. Plusieurs représentants ont décidé de hausser le ton le jour même du Comité de concertation. La Fédération des cafés de Belgique (Fedcaf) dit apporter tout son soutien aux manifestations du secteur horeca et exige une réouverture immédiate des cafés, estimant que leur fermeture n'est pas justifiée.Cependant, aucun assouplissement ne devrait être décidé ce vendredi pour le secteur Horeca. Alexander De Croo l'a déjà laissé entendre : "Si nous rouvrons les métiers de contact, il ne faut pas y voir l'annonce d'une série d'assouplissements".La cellule de crise Culture a demandé d'offrir au secteur l'opportunité de reprendre du service à partir du 13 mars - date anniversaire du confinement. "Selon les protocoles de sécurité affinés et sur la base d'un cadre clairement convenu". Le secteur demande également une extension des mesures de soutien.Les visites immobilières à domicile sont sur la table des négociations. Celles-ci pourraient à nouveau être autorisées.Les campings peuvent ouvrir le 8 février et les zoos le 13 février.Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a plaidé "pour qu'on puisse rouvrir les parcs animaliers et tout ce qui est en plein air et bien organisé", sur rendez-vous, précise-t-il.Les parcs de vacances en Belgique peuvent aussi avoir bon espoir. Leur réouverture est évoquée, les Belges étant privés de voyages non essentiels à l'étranger.Un autre volet abordé sur celui de la santé mentale des citoyens. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a d'ailleurs réaffirmé que le moral devait devenir "une priorité nationale". Reste à voir quelles mesures concrètes seront prises dans cette optique.La situation de la jeunesse devrait faire l'objet d'une attention particulière. Deux options concrètes sont sur la table. La première concerne la fameuse "bulle kot" suggérée par la ministre francophone de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), qui vise à élargir la bulle de contacts à six personnes. La deuxième émane du président du PS, Paul Magnette, et vise à octroyer un revenu de remplacement aux étudiants en difficulté financière.