Le Comité de concertation s'est réuni ce vendredi, sous la pression des chiffres Covid peu encourageants en Belgique. Voici les nouvelles mesures qui ont été prises.

La conférence de presse consécutive au comité de concertation aura lieu vendredi à 18h30, a annoncé le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo. Certaines mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation de la Covid-19 ont déjà été annoncées par l'entourage de certains ministres.

Voyages

Une décision a été prise concernant les transports publics et singulièrement pour les trains. Les passagers de plus de 12 ans seront contraints de s'asseoir à la fenêtre dans les trains se rendant vers une destination touristique.

Plan "Plein air" annulé

Le "plan plein air", qui devait entrer en vigueur le 1er avril, serait reporté et aucune nouvelle date ne serait à ce stade décidée. Concrètement, cela signifie que les parcs d'attraction ne pourront rouvrir et que les activités de groupe en plein air à 50 personnes ne pourront avoir lieu, singulièrement pendant les vacances de Pâques.

Jeunesse

Les camps de jeunes pendant les vacances de Pâques sont autorisés avec un maximum de 10 enfants, sans nuitée. C'est ce qu'a décidé le Comité de concertation.

Ecoles

Aucune décision n'a été prise quant à un allongement des vacances de printemps (ou de Pâques). Les ministres de l'Enseignement se réuniront lundi, a-t-on également appris.

