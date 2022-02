Le comité de concertation du jour a décidé de passer au code orange dans la gestion de la crise Covid. Une première décision est déjà tombée: le télétravail n'est plus obligatoire mais "fortement recommandé". La conférence de presse aura lieu à 17h00 et annoncera les autres assouplissements impliqués par cette transition colorée.

Après des derniers épisodes houleux, le Codeco s'est réuni ce vendredi à 14 heures et doit retrouver de la quiétude. Le passage du baromètre à l'orange a été confirmé, tout comme la suppression du télétravail obligatoire. D'autres mesures (port du masque chez les enfants, jauges), ont créé les débats. On fait le point.

L'orange, mais pour quand?

Ce n'est plus une surprise : le code orange du baromètre sera décrété ce vendredi après-midi par le Codeco. Le premier ministre Alexander De Croo a annoncé un consensus sur ce code couleur. Les débats porteront cependant sur la date d'entrée en vigueur des nouveaux assouplissements : dès ce samedi, comme le réclament certains, ou à partir du week-end prochain, ce qui semble être la décision la plus probable. C'est ce qu'a laissé entendre Pierre-Yves Dermagne (PS) ce matin sur Bel RTL.

Certains assouplissements seront automatiquement appliqués en regard du baromètre, tandis que d'autres, qui ne figurent pas dans l'outil de gestion, seront sujets aux discussions. Le chef du gouvernement s'est montré prudent: il entend se tenir à l'approche progressive dans les assouplissements, une méthode qui, selon lui, a évité une série de déboires à la Belgique. "Nous ne sommes pas encore dans la situation d'une endémie", a-t-il dit.

Horeca, monde de la nuit et événements

Le passage du code rouge au code orange implique notamment la levée de l'heure de fermeture dans l'horeca ou la réouverture des boîtes de nuit sous certaines conditions. En milieu de semaine, le secteur de la nuit avait sonné la révolte en annonçant une réouverture totale et sans condition le 18 février, mettant ainsi la pression sur la future décision du Codeco (les discothèques refuseraient une ouverture avec jauges, par exemple).

Théoriquement, le passage au code orange ferait sauter l'obligation de rester assis aux événements intérieurs, mais avec une capacité d'accueil limitée ente 60 et 90%, avec une possibilité de monter à 100% si le niveau requis pour la qualité de l'air est atteint. Le rapport de commissaire corona Pedro Facon ne préconise par le recours aux autotests pour ces événements, alors que c'est une condition indiquée dans le baromètre.

Pour l'Horeca, la limitation de six personnes par table ne sera plus d'application. La consommation debout serait à nouveau autorisée.

"Nous avons toujours assoupli étape par étape; nous devons conserver cette méthode", a souligné Alexander De Croo.

Le CST discuté... au parlement

Dans les rangs politiques, de plus en plus de voix s'élèvent dans l'opposition mais aussi dans la majorité pour remettre en cause le maintien du CST, qui en principe ne cesse de s'appliquer qu'en code jaune. Quelle sera l'attitude du gouvernement à l'heure où plusieurs pays européens ont annoncé qu'ils n'imposeraient plus de passe sanitaire dans les semaines qui viennent? Le Premier ministre a renvoyé au parlement, qui mène actuellement des auditions sur l'obligation vaccinale. Il attend de savoir quel sera l"'input" qui en sortira.

Port du masque à l'école

Quant au port du masque par les enfants dans les écoles, il est également remis en cause. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a annoncé un assouplissement après le congé de carnaval mais là encore, celui-ci sera progressif, conformément aux recommandations des experts qui conseillent les autorités. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), plaidera pour un assouplissement du port du masque à l'école.

Le télétravail n'est plus obligatoire

Le Comité de concertation s'est accordé sur l'abandon de l'obligation de télétravail qui vaut actuellement dans les secteurs qui se prêtent au travail à distance (avec un jour de retour autorisé par semaine).

On se dirige vers une "forte recommandation" du télétravail, mais plus une obligation, a-t-on appris en cours d'après-midi de sources proches des discussions.

Les derniers jours, des organisations représentant les employeurs et les patrons de PME avaient plaidé en ce sens, relayées également par la ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits (CD&V).

Sport

Le sport en intérieur pourrait à nouveau se dérouler avec public (entre 100 et 200 personnes) tandis que le sport en extérieur ne serait plus limité en capacité d'accueil.

Commerces

Pour les commerces, ce passage à l'orange pourrait signfier la fin de la limitation du shopping à deux personnes maximum.

"Un parfum de printemps flotte sur le Codeco"

"Un parfum de printemps flotte sur le Codeco" de ce vendredi, a jugé dans la majorité Patrick Prévot (PS). Dans l'opposition, Sophie Rohonyi (DéFI) s'est étonnée des atermoiements du gouvernement sur le CST. "Vous avez toujours promis qu'il ne serait pas utilisé une semaine de trop alors que votre ministre de la Santé veut en faire un passe vaccinal", a-t-elle lancé.

"Le pic de la 5e vague est clairement derrière nous"

"Le pic de la cinquième vague est clairement derrière nous", a assuré vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Steven Van Gucht, lors de la présentation des derniers chiffres. Les conditions pour passer au code orange du baromètre corona seront rencontrées dans la deuxième moitié du mois de février, a ajouté le virologue, à quelques heures d'un Comité de concertation qui devrait acter cette rétrogradation.

