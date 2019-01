Climat : "Le pouvoir de nos enfants"

Monté jusqu'au gouvernement national, Onno Quist confesse à des proches que, auparavant, il pensait " que le pouvoir politique était uniquement le pouvoir de la parole. Celui qui avait les meilleures idées et savait le mieux les exprimer avait le plus grand pouvoir ". Mais maintenant, il sait " que les idées et les mots ne viennent qu'en troisième position, et que celui qui les exprime, la personne, ne vient qu'en deuxième position. Ce que la plupart des gens jugent déjà terriblement antidémocratique, mais la réalité est encore bien pire. Le pouvoir est le pouvoir de la chair. Le pouvoir est purement physique. [...] Nul n'acquiert le pouvoir par la par...