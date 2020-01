La stratégie belge à long terme (2050) en matière de politique climatique est en cours de finalisation et pourrait être adoptée le mois prochain, a-t-on appris mercredi lors du premier dialogue interparlementaire sur le climat de l'année 2020, qui s'est tenu au sein de la Chambre de représentants en présence de membres des parlements régionaux.

Ce document, demandé par la Commission européenne, est complémentaire au Plan national énergie-climat (Pnec) 2030 qui, lui, a été remis fin 2019 à l'exécutif européen et reprenait les objectifs climatiques belges pour 2030.

La stratégie belge à long terme concerne le chemin à prendre vers une neutralité des émissions carbone à l'horizon 2050, dans l'esprit de l'accord de Paris sur le climat et du "Green Deal" ou "Pacte vert" récemment présenté par la Commission européenne. Le document fait encore l'objet de discussions politiques mais celles-ci arrivent à leur terme et un comité de concertation, prévu le 19 février, pourrait voir le dossier aboutir.

Son contenu s'appuiera très largement sur les textes adoptés par les trois Régions, ce qui fait craindre à certains que l'ensemble belge ne manque de cohérence et ne soit qu'une simple addition des trois visions régionales.

En Wallonie, la stratégie régionale, adoptée début décembre 2019, est en ligne avec la déclaration de politique régionale 2019-2024 qui vise la neutralité carbone en 2050 grâce à la réduction de 95% des émissions de gaz à effet de serre, complétée de mesures de capture du carbone.

Le gouvernement flamand a pour sa part annoncé fin décembre sa volonté de réduire de 85% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 au nord du pays.

