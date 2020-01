Circulation des trains perturbée entre Ottignies et Bruxelles

La circulation des trains entre Etterbeek et La Hulpe ne se faisait plus que sur une voie mardi matin en raison d'un incident à une caténaire en gare de Boitsfort, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel. Le trafic était donc perturbé sur la ligne 161 entre Ottignies et la capitale. La reprise du trafic sur les deux voies est attendue pour le début d'après-midi au plus tard.

