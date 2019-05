L'immigration est l'une des questions politiques les plus sensibles du moment. Pour dépasser les invectives, il faut changer de paradigme : débat ouvert, procédures transparentes, cérémonie de naturalisation, intégration économique mieux gérée... Voici la rupture proposée par les experts de la plateforme eChange.

Attention, sujet hautement sensible. Ces dernières années, dans un contexte de mutations sociétales rapides, la question migratoire s'est invitée chaque jour à la Une de l'actualité. Chez nous et dans l'Europe tout entière. Souvent de façon polémique ou dramatique, entre naufrages en Méditerranée, expulsion de sans-papiers, crises sanitaires, querelles et controverses politiques. Au fil du temps, cet enjeu s'est transformé en terrain d'affrontement au caractère de plus en plus irrationnel. Certains acteurs populistes en ont fait leur fonds de commerce, au point de n'espérer secrètement qu'une chose : miner le débat, afin que l'on ne trouve pas de solution. Et continuer à surfer sur la vague.

...