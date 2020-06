L'octroi d'une prime de 300 euros au personnel soignant dépendant du pouvoir fédéral, rendu possible par un vote jeudi en commission des Finances à la Chambre, est "une erreur stratégique majeure" aux yeux du front commun syndical, qui souligne le caractère unique, défiscalisé et exempt de cotisations sociales de cette prime.

Les syndicats chrétiens, socialistes et libéraux dénoncent le recours à des "mécanismes évitant à la fois les cotisations sociales et l'impôt" pour un secteur, les soins de santé, qui "dépend de la solidité de la sécurité sociale".

Le front commun syndical déplore également de ne pas avoir été consulté par les partis sur la question de cette prime.

Plutôt qu'"un accord sur des cacahuètes", les syndicats souhaitent des "réponses ambitieuses et structurelles aux besoins légitimes du secteur: revalorisation salariale, amélioration des conditions de travail, attractivité et tenabilité (tout au long de la carrière) des professions", indiquent-ils encore.

Dans le cadre de ses mesures de soutien, le "kern élargi" aux 10 partis associés aux pouvoirs spéciaux a ouvert aux employeurs la possibilité d'offrir aux travailleurs un chèque "consommation" de 300 euros nets exonérés de charges, à utiliser dans les secteurs en difficultés (horeca, culture, etc.). Même s'il a été en première ligne de la pandémie, le personnel soignant risque toutefois de ne jamais voir la couleur d'un tel chèque car le secteur hospitalier est en grande difficulté financière.

L'amendement voté jeudi en commission de la Chambre donne aux établissements du secteur les moyens d'octroyer ce chèque, soit 37,5 millions d'euros pour 125.000 soignants.

Les syndicats chrétiens, socialistes et libéraux dénoncent le recours à des "mécanismes évitant à la fois les cotisations sociales et l'impôt" pour un secteur, les soins de santé, qui "dépend de la solidité de la sécurité sociale". Le front commun syndical déplore également de ne pas avoir été consulté par les partis sur la question de cette prime. Plutôt qu'"un accord sur des cacahuètes", les syndicats souhaitent des "réponses ambitieuses et structurelles aux besoins légitimes du secteur: revalorisation salariale, amélioration des conditions de travail, attractivité et tenabilité (tout au long de la carrière) des professions", indiquent-ils encore.Dans le cadre de ses mesures de soutien, le "kern élargi" aux 10 partis associés aux pouvoirs spéciaux a ouvert aux employeurs la possibilité d'offrir aux travailleurs un chèque "consommation" de 300 euros nets exonérés de charges, à utiliser dans les secteurs en difficultés (horeca, culture, etc.). Même s'il a été en première ligne de la pandémie, le personnel soignant risque toutefois de ne jamais voir la couleur d'un tel chèque car le secteur hospitalier est en grande difficulté financière.L'amendement voté jeudi en commission de la Chambre donne aux établissements du secteur les moyens d'octroyer ce chèque, soit 37,5 millions d'euros pour 125.000 soignants.