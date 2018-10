Charles Michel va-t-il tuer le MR ?

Comme Elio Di Rupo pour le PS après son bail de chef de gouvernement fin 2014, Charles Michel est-il désormais un problème pour le Mouvement réformateur ? Au 16, rue de la Loi comme au 84-86 de l'avenue de la Toison d'Or, on a veillé à éviter la nationalisation de ce scrutin communal. Le Premier ministre n'a pas voulu se tester. A gardé le cap droit sur les élections législatives de mai prochain, en annonçant d'abord qu'il ne mènerait pas la liste réformatrice à Wavre, puis qu'il ne la pousserait pas non plus le 14 octobre. Didier Reynders a soigneusement éludé une communale uccloise difficile, marquée par des déchirements internes après le départ d'Armand De Decker, Kazakhgate oblige. Denis Ducarme n'était, lui non plus, sur aucune liste, tandis qu'Olivier Chastel et François Bellot s'étaient discrètement lovés dans le fond de leur liste. Des ministres MR du gouvernement fédéral, seuls Marie-Christine Marghem, Sophie Wilmès et Daniel Bacquelaine se sont, avec des fortunes très diverses, investis sérieusement dans le combat municipal. Et le Mouvement réformateur s'était engagé dans une campagne positive qui faisait notamment reposer les lignes de force de ses programmes sur des suggestions citoyennes, à travers le site Internet www.pour.be. Des programmes forcément très locaux, donc, pour une élection qui ne l'était pas moins, pendant que Charles Michel continuerait à s'occuper des affaires de la Belgique et du monde. Enfin, l'espérait-on au siège du parti. C'était négliger trois facteurs.

...