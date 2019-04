On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite. Au mobilisme universel du présocratique d'Ephèse, un réformateur de Wavre oppose son roc, son pic, son cap, sa péninsule. C'est Charles Michel, dont trop de gens disent que son nez s'allonge trop souvent mais ça n'a rien à voir.

Il fait barrage, Charles Michel, contre l'incertitude, contre l'aventure, contre le chaos, contre l'axe d'acier du shutdown nationaliste socialiste, et son parti aussi, parce que le MR, c'est " la stabilité, la prospérité et l'innovation ", dit-il. Surtout la stabilité, en fait, parce qu'après avoir voulu surfer sur les eaux froides du calcul égoïste avec la prospérité et l'innovation de ses jobs, jobs, jobs, l'esquif à voile bleue de Charles Michel a dû un peu changer de cap, de roc, de pic et de péninsule.

...