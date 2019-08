Charles Michel craint Crucke, donc Borsus

Avant de quitter la scène belge pour son heureuse pige européenne, Charles Michel, encore Premier ministre et plus que jamais président du MR, doit régler deux derniers détails, étroitement liés : la composition des gouvernements wallon et francophone, d'une part, sa succession à la présidence du parti, d'autre part.

© THIERRY ROGE/BELGAIMAGE

Willy Borsus, ministre-président wallon sortant et surtout michelien de longue date, était promis à la seconde, que Charles Michel ne veut en aucun cas voir tomber ...

