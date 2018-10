Charleroi: une réunion en guise de premier contact entre PS et PTB

A l'issue de la rencontre, peu de détails ont filtré sur les discussions mais les deux partis ont prévu de se revoir la semaine prochaine. Ces discussions font suite aux élections communales du 14 octobre.

A Charleroi, elles ont placé le PS en tête (en majorité absolue) et le PTB en deuxième position (neuf sièges) devant le MR (six sièges), C+ (quatre sièges), Ecolo (trois sièges) notamment. Dès lundi, à la lumière de ces résultats, M. Magnette a pris l'initiative d'une rencontre avec les représentants du PTB.

La rencontre de jeudi a été qualifiée, côté PS, de premier contact. Les deux partis se reverront la semaine prochaine. Une rencontre entre le bourgmestre Paul Magnette et des représentants de la liste Ecolo est programmée vendredi matin.