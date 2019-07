La SNCB a retiré préventivement du réseau mercredi ses trains roulant au diesel entre Anvers et Mol.

Les automotrices diesel employées sur ce parcours sont plus susceptibles de rencontrer des soucis techniques en raison des importantes températures. Les trains électriques seront renforcés autant que possible, précise la SNCB.

Les passagers qui empruntent la ligne Anvers-Hamont/Hasselt auront la possibilité de continuer leur voyage en changeant de train à Mol.

Sur les tronçons non électrifiés entre Mol et Hamont et Mol et Hasselt, des automotrices diesel sont toujours à l'oeuvre faute d'alternative.