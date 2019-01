Cerexhe répond à Lutgen: "Fusionner les communes de Bruxelles? Une grave erreur"

Les options de fusionner les communes bruxelloises et les zones de police de la capitale ne correspondent pas aux positions et au programme défendus par le cdH. Les exemples de Paris et d'Anvers démontrent que ce n'est pas la panacée. Ce serait de plus une grave erreur car la commune est l'institution dont les citoyens se sentent le plus proches, a affirmé dimanche le député-bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe.