Cent-cinquante entreprises, réparties sur les cinq provinces wallonnes, participent ce dimanche à la Journée Découverte Entreprises, un événement organisé par le groupe Sudpresse. De grandes entreprises comme Arcelor Mittal, John Cockerill ou Spa ouvriront ainsi leurs portes au public, de même que la Loterie Nationale à Bruxelles ou encore plusieurs coopératives.

La Journée Découverte Entreprises, qui permet de découvrir les coulisses de ces sociétés, existe depuis près de 30 ans en Belgique. Sudpresse en a repris l'organisation pour la Wallonie l'an dernier. Après avoir rassemblé 84 entreprises et attiré 150.000 visiteurs en 2018, le groupe de presse a réuni 150 entreprises.

De grandes sociétés comme Arcelor Mittal, John Cockerill, Spa, la cristallerie du Val Saint-Lambert ou encore le CHU de Charleroi ouvriront leurs portes au public de 10h00 à 17h00. De même que des brasseries, des chocolateries ou des lieux qui inspirent au repos.

Il sera aussi possible d'aller à la rencontre de coopératives, nées d'initiatives citoyennes, qui feront découvrir une autre économie: vergers, épiceries zéro déchets, vignobles. Pour la première fois cette année, la Flandre et la Wallonie ont travaillé main dans la main et proposent de découvrir, à Bruxelles, la Loterie Nationale, dans son nouveau centre situé place De Brouckère. Plus d'informations et la liste des entreprises participantes sur https://www.jde-wallonie.be.