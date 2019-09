Céline Tellier et Antoine Lebrun, les Nicolas Hulot wallons

Olivier Mouton Journaliste politique au Vif/L'Express

Céline Tellier et Antoine Lebrun militaient au sein d'Inter-Environnement et du WWF : les voilà ministre et directeur de cabinet au sein de l'arc-en-ciel d'Elio Di Rupo. Ils expliquent au Vif/L'Express ce grand saut vers la politique. Avec la ferme volonté d'éviter les écueils qui ont rapidement poussé leur homologue français à la démission.

Céline Tellier et Antoine Lebrun : "A la différence de Nicolas Hulot, nous sommes soutenus par un parti dont le groupe parlementaire a été fortement renforcé." © Maxime Asselberghs/isopix

Dans le casting du gouvernement wallon, c'est la surprise. Céline Tellier était secrétaire générale d'Inter-Environnement Wallonie : à 35 ans, la voilà ministre en charge de l'Environnement, la Nature, la Forêt, la Ruralité et le Bien-Etre animal. Elle était le " premier choix " de Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo, qui l'avait trouvée " impressionnante " lors des consultations du début de l'été en vue de constituer une coalition coquelicot, minoritaire PS-Ecolo avec des représentants de la société civile. Pour l'épauler dans sa mission, la ministre a choisi un autre dirigeant d'ONG : Antoine Lebrun, ancien patron du WWF Belgique, devient, à 46 ans, son directeur de cabinet. Tous deux vont s'attaquer à la " crise cachée " de la biodiversité et à d'ambitieux objectifs climatiques. Ils racontent au Vif/L'Express les coulisses de leur grand saut vers la politique et leurs motivations à s'engager pour l'avenir de la Région et de la planète. Avec deux volontés : éviter l'échec vécu entre autres par Nicolas Hulot en France et réussir la mobilisation de toutes les forces vives pour concrétiser les espoirs placés en eux.

...

