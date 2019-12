Il y a beaucoup plus typiquement belge que la bière, que le blocage politique ou que le surréalisme. Il y a le journaliste belge qui se fait mousser et taxe la situation politique belge de surréalisme à la belge

La Lager anglaise et les perspectives à Westminster, la Moretti italienne et les revirements des Cinque Stelle, la Bud et les palinodies du trumpisme, la San Miguel et la majorité aux Cortès, la 1664 et les salissures du macronisme ne doivent rien à René Magritte ni à Achille Chavée. Ce tic d'écriture automatique n'apporte rien, n'explique rien, n'apprend rien et ne change rien. Dans un débat démocratique raboté par la langue de bois, ces stères de surréalisme ligneux, ceci n'est pas du journalisme, plutôt un combustible à grosse fumée.

