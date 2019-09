Les deux poids lourds libéraux partent vers l'Europe. Une page se tourne. Leur héritage est important - et controversé. Un parti à droite ? Un paysage politique ultrapolarisé ? Une Belgique divisée ? Analyse, sur fond de guerre de succession.

C'est une page importante de la politique belge et de la vie du MR qui se tourne. Charles Michel et Didier Reynders vont partir sous les cieux étoilés, l'un à la présidence du Conseil européen, l'autre à la Commission. Pendant près de trente ans, tous deux ont secoué, réformé, agacé, bouleversé et divisé la Belgique. A l'heure du bilan, ils laissent un parti revenu à tous les niveaux de pouvoir, sauf en Région bruxelloise, mais ébranlé par une législature fédérale vilipendée du côté francophone, des résultats électoraux en demi-teinte et les séquelles des guerres claniques du passé. Le combat annoncé pour la succession, avec plusieurs candidats dans les starting-blocks, sera une nouvelle épreuve de vérité. Par ailleurs, le duo Michel-Reynders restera-t-il dans l'histoire comme le sauveur ou le fossoyeur d'un pays sous assistance respiratoire ? Là aussi, l'héritage est controversé.

...