Depuis son... sous-sol, un Limbourgeois essaie de débusquer la désinformation dans le monde.

Houthalen, paisible commune du Limbourg. Durant des heures, dans son sous-sol, Maarten Schenk, la quarantaine, scrute ses trois écrans à la recherche d'articles falsifiés. Il y a six ou sept ans, " pour plaisanter ", il a créé Trendolizer, logiciel capable de déterminer les articles les plus partagés sur les réseaux sociaux. L'outil a intéressé des éditeurs de presse souhaitant dénicher, avant les autres, les articles susceptibles de faire du clic. " Verdens Gang en Norvège, Metro en Belgique... Puis les médias n'ont plus fait appel à nous. " Sauf Alan Duke. En 2015, cet ancien journaliste de CNN contacte Maarten, qui traverse l'Atlantique pour ...