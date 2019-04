Carl Devos : "Les bons résultats de Groen font pâle figure à côté de ceux d'Ecolo"

Kamiel Vermeylen Journaliste Knack.be

Les sondages VRT, La Libre et De Standaard montrent que la formation du prochain gouvernement fédéral est complètement ouverte. Les partis de la suédoise perdent, les écologistes, le Vlaams Belang et le PTB/PVDA gagnent. "Pour la N-VA, l'enjeu est un choix fondamental entre le modèle suédois et le 'gouvernement du Front populaire'", déclare le politologue Carl Devos (Université de Gand) à notre confrère de Knack.

Bart De Wever © Belga