Canada: un étudiant chinois enlevé samedi, retrouvé sain et sauf

(Belga) Un étudiant chinois de 22 ans qui avait été enlevé brutalement par trois hommes samedi dans la région de Toronto, pour une raison inconnue, a été retrouvé sain et sauf, a annoncé mardi soir la police canadienne.

Le jeune homme "souffre de blessures mineures" et il a été hospitalisé, a précisé un porte-parole de la police régionale de York, Andy Pattenden, lors d'un bref point-presse en fin de soirée. Mardi peu avant 21h00 locales, Wanzhen Lu a frappé à la porte d'une maison de Gravenhurst, une ville de l'Ontario située à près de 200 km de Toronto, et il a demandé de l'aide, a expliqué le porte-parole. Le propriétaire a immédiatement appelé la police, qui l'a transporté à l'hôpital. Les raisons de cet enlèvement restent inconnues, a ajouté le porte-parole. Il n'a pas précisé comment le jeune homme était parvenu à retrouver la liberté. Un suspect, âgé de 35 ans, avait été arrêté mardi matin mais il a été remis en liberté dans le courant de la journée sans être poursuivi, selon lui. "Quatre suspects sont toujours en fuite" et l'enquête se poursuit, a prévenu M. Pattenden. La camionnette qui avait servi à l'enlèvement de l'étudiant chinois avait été retrouvée lundi à Toronto. Wanzhen Lu avait été enlevé samedi soir dans le parking de son immeuble de Markham, près de la métropole de l'Ontario, par trois hommes dont un était armé d'un pistolet Taser. Le jeune homme, qui résistait, a subi une décharge électrique et a été poussé dans une camionnette qui a pris la fuite. La police s'était dite "très inquiète" et avait diffusé dimanche des images de vidéo-surveillance des auteurs présumés de l'enlèvement. (Belga)