Canada: ouverture des premiers magasins privés de cannabis en Ontario

Les premiers magasins privés de cannabis ont ouvert lundi en Ontario, suscitant l'engouement des consommateurs de cette province, la plus peuplée du Canada, près de six mois après la légalisation de cette drogue à des fins récréatives. Depuis la légalisation le 17 octobre, les Ontariens ne pouvaient se procurer du cannabis qu'en commandant en ligne auprès de la société gouvernementale de distribution.

A Toronto, des dizaines de personnes ont campé toute la nuit en face de la seule boutique à ouvrir ses portes. A Ottawa, un acheteur a confié avoir attendu deux heures dans le froid pour être le premier client du magasin Fire and Flower. "C'est le début de la vente au détail en Ontario, le plus grand marché au Canada, nous avons donc de grands espoirs pour notre magasin", a déclaré Trevor Fencott, directeur de Fire et Flower. "Nous nous attendons à de bonnes ventes aujourd'hui", a-t-il ajouté pendant que les clients affluaient dans sa boutique, dans le centre d'Ottawa. Le Canada est devenu en octobre le deuxième pays au monde à légaliser la possession et la consommation de cannabis récréatif, cinq ans après l'Uruguay. Ces derniers mois, tout un réseau de sites dédiés et de points de vente a fleuri dans le pays, et chacune des dix provinces a mis en oeuvre son cadre de distribution. Au Québec, la légalisation suscite un tel engouement que les boutiques gouvernementales, prises d'assaut par les consommateurs, doivent fermer plusieurs jours par semaine en raison d'un approvisionnement insuffisant. En Ontario, la vente du cannabis récréatif a été confiée au secteur privé et une loterie a été organisée en décembre pour l'attribution de permis d'exploitation. Des milliers d'entrepreneurs ont manifesté leur intérêt pour ouvrir une boutique dans cette province de 14 millions d'habitants, mais seulement 25 permis ont été délivrés par la province. Une dizaine de boutiques ont ouvert lundi, jour fixé par le gouvernement de la province pour le début de la vente au détail.