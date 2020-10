Une conférence de presse du Comité de concertation, à suivre ici en direct, est prévue ce mardi à 17h30, mais plusieurs sources font état du contenu des nouvelles mesures.

Le Comité de concertation, qui regroupe le fédéral et les entités fédérées, est réuni depuis 14h ce mardi. Parmi les nouvelles mesures qui devraient être annoncées et d'application dès vendredi, on parle de:

À partir de vendredi pour une période d'un mois, les contacts étroits: maximum trois personnes

Maximum quatre personnes invitées ensemble à la maison , sous un même toit, même pour un couple.

Maximum quatre personnes invitées ensemble à la maison, sous un même toit, même pour un couple.

Les cafés sont des catalyseurs de contaminations. A une table, à l'intérieur ou à l'extérieur, maximum 4 personnes

Fermer les bars à partir de 23 heures sur tout le territoire

Le télétravail est fortement recommandé, plusieurs jours par semaine pour un mois

Rien ne change pour les restaurants

Plus d'informations prochainement.

