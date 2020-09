La Première ministre Wilmès annoncera les nouvelles mesures décidées par le CNS pour continuer à faire face à l'épidémie de coronavirus lors d'une conférence de presse qui débutera à 14h15 ce mercredi.

Les experts du nouveau conseil consultatif Celeval après s'être réunis en début de semaine ont remis leur rapport au Conseil National de Sécurité. Ce dernier débat depuis 9h ce matin des nouvelles mesures à communiquer à la population concernant la lutte contre le coronavirus. Elles ont été annoncées par la première ministre Sophie Wilmès, lors de la conférence de presse qui suit traditionnellement le CNS.

La Ministre pose le contexte, le virus est toujours là mais "il faut vivre avec". "La situation est sous contrôle mais les augmentations progressent rapidement. La situation épidémiologique peut se dégrader rapidement. La vigilance reste de mise, déclare-t-elle. La stratégie actuelle est de "gestion des risques". La ministre rappelle que les contaminations augmentent dans toutes les catégories d'âge mais plus chez les ados et jeunes adultes car ils ont une vie sociale plus intense "Quelques moments d'insouciance ne valent pas la peine de mettre en danger ses proches et soi-même", déclare la Première Ministre.

Sophie Wilmès rapelle les 6 règles anti-coronavirus et l'importance du respect des mesures de distance et du port du masque quand nécessaire.

Le contexte est tendu: les contaminations continuent d'augmenter depuis la rentrée. L'intention affichée par les autorités est d'édicter des règles sanitaires valables sur le long terme, dans une optique de "vivre avec le virus" et de remotiver la population à suivre des règles claires et cohérentes.

L'exercice difficile sera d'arriver à retrouver l'adhésion des citoyens alors que la lassitude s'installe, couplée à une cacophonie entre les avis des virologues et des politiques.

Deux sujets sensibles intéresseront plus particulièrement la population: la "bulle de 5" est vouée à disparaître, ou du moins, à être revisitée sous une autre formule. Un bulletin épidémiologique ou un code couleur par province suivant le nombre d'hospitalisations pourrait ainsi voir le jour. La période de quarantaine devrait être réduite de 14 à 7 jours.

