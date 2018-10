Budget : Charles Michel n'hésite pas à travestir la vérité

Il se peut que travestir la vérité fasse simplement partie de la fonction du Premier ministre. L'exemple le plus choquant de l'histoire récente de la Belgique date d'il y a dix ans. En 2007-2008, une équipe de la VRT a suivi le Premier ministre Guy Verhofstadt (Open VLD) pendant un an. Le résultat se trouve toujours sur YouTube. On y voit et entend Verhofstadt discuter avec son chef de cabinet, Wouter Gabriëls. Il s'agit du budget et il faut préparer un communiqué de presse. Verhofstadt lui dit : "Il faut le mot équilibre". Gabriëls répond : "C'est absurde." Le Premier ministre reste ferme, même si cet "équilibre" ne correspond pas à la réalité : "Même si je dois l'écrire moi-même", dit le Premier ministre. Et c'est ce qui s'est passé. Le téléspectateur voit le Premier ministre mentir à la population au sujet de quelque chose d'aussi essentiel que les chiffres du budget.

