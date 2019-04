L'événement estival Bruxelles-les-Bains n'aura plus lieu cette année. Il sera remplacé par "Hello Summer", une offre revisitée qui sera accueillie par quatre sites de la capitale le temps d'un week-end.

Bruxelles-les-Bains a été organisé pendant 17 années, mais ne peut plus prendre place sur les rives du Canal, car ces dernières seront prochainement en chantier. A la place, une formule raccourcie et décentralisée, a expliqué l'échevine bruxelloise de la Culture, du Tourisme et des Grands événements Delphine Houba (PS) au quotidien.

Durant quatre longs week-ends, quatre sites accueilleront leur propre programmation, faite de projections cinéma, danse, sport, activités pour les familles ainsi que les incontournables mojitos, sable, les transats et les paillotes. Du juillet 25 au 4 août, ce sera la Cité administrative, suivie par le square Ambiorix du 8 au 11 août, de la place Peter Benoît du 15 au 18 août et du square Léopold du 22 au 25 août.