Le Conseil régional de Sécurité de la Région bruxelloise s'est réuni pour parler de l'augmentation des cas de Covid-19 à Bruxelles.

Le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale a expliqué que, si le nombre d'infections dépassait les 50 cas pour 100.000 sur en 7 jours, le port du masque serait obligatoire sur tout le territoire régional. Une mesure qui sera d'application "automatiquement", dès ce seuil franchi.

Actuellement, la région bruxelloise est à 38 sur 100.000 de moyenne. Cependant, certaines communes sont plus touchées que d'autre. C'est le cas notamment de Saint-Gilles, où cette donnée atteint 68 pour 100.000 habitants. D'autres communes sont en-deçà du seuil d'alerte de 20 cas pour 100.000 habitants, comme Woluwe-Saint-Pierre et Watermael-Boitsfort.

Note: à gauche, le nombre de nouveaux cas pour la commune sur 7 jours ; à droite taux d'incidence, soit le nombre de cas pour 100.000 habitants sur 7 jours.

© Sciensano

Toutes ces informations sont disponibles et mises à jour quotidiennement par Sciensano.

Le Conseil régional de Sécurité de la Région bruxelloise comprend les autorités régionales et les bourgmestres des 19 communes.

