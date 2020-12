Dans un peu plus de deux jours, la vitesse maximale autorisée par défaut dans la capitale deviendra 30km/h. La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) et Bruxelles Mobilité ont rappelé mardi cinq points de repères à retenir pour y intégrer le concept de Ville 30 dans ses déplacements.

Tout d'abord, cela signifie que la vitesse de 30 km/h s'applique partout, sauf sur certains axes structurants, avec une vitesse limitée et indiquée spécifiquement à 50 ou 70 km/h. Dans les zones de rencontres, la vitesse autorisée est de 20 km/h.

Cette obligation s'impose à tout le monde, même sur les pistes cyclables séparées ou les sites propres, sauf aux trams, déneigeuses et véhicules d'urgence en mission. L'objectif de la Ville 30 est avant tout d'épargner des vies, en réduisant par le levier de la vitesse les risques d'accidents et leur gravité.

Selon Bruxelles Mobilité, le risque de décès pour les piétons est cinq fois plus élevé à 50 km/h qu'à 30 km/h. En voiture, le risque d'être tué ou gravement blessé (conducteurs et passagers) est de 15 % à 30 km/h, contre 45% à 50 km/h.

Par ailleurs, passer de 50 à 30 km/h diminue de moitié les nuisances sonores dues au trafic routier: entre 2,5 et 3,9 dB(A) selon le type de revêtement. Selon Bruxelles Mobilité et la ministre Elke Van den Brandt, diminuer la vitesse contribuera également à apaiser la ville et à encourager les alternatives à la voiture individuelle comme la marche et le vélo.

Enfin, il y aura des contrôles par la police dès le 1er janvier. Des sanctions seront prises, comme pour toute infraction au code de la route "mais le but n'est pas d'augmenter le nombre des amendes ni de 'flasher' tout le monde, mais plutôt d'amener les usagers au respect du 30 km/h", ont indiqué la porte-parole de Bruxelles Mobilité et Mme Van den Brandt.

A toutes les entrées de la capitale, des panneaux spécifiques informent les automobilistes sur la nouvelle règle. Le placement sur les grands axes des panneaux 50 km/h et 70 km/h indiquant les exceptions est également terminé. Durant les premières semaines de 2021, les 6.000 panneaux 'début' et 'fin' de zone 30 seront retirés dans les différents quartiers.

Tout d'abord, cela signifie que la vitesse de 30 km/h s'applique partout, sauf sur certains axes structurants, avec une vitesse limitée et indiquée spécifiquement à 50 ou 70 km/h. Dans les zones de rencontres, la vitesse autorisée est de 20 km/h. Cette obligation s'impose à tout le monde, même sur les pistes cyclables séparées ou les sites propres, sauf aux trams, déneigeuses et véhicules d'urgence en mission. L'objectif de la Ville 30 est avant tout d'épargner des vies, en réduisant par le levier de la vitesse les risques d'accidents et leur gravité. Selon Bruxelles Mobilité, le risque de décès pour les piétons est cinq fois plus élevé à 50 km/h qu'à 30 km/h. En voiture, le risque d'être tué ou gravement blessé (conducteurs et passagers) est de 15 % à 30 km/h, contre 45% à 50 km/h. Par ailleurs, passer de 50 à 30 km/h diminue de moitié les nuisances sonores dues au trafic routier: entre 2,5 et 3,9 dB(A) selon le type de revêtement. Selon Bruxelles Mobilité et la ministre Elke Van den Brandt, diminuer la vitesse contribuera également à apaiser la ville et à encourager les alternatives à la voiture individuelle comme la marche et le vélo. Enfin, il y aura des contrôles par la police dès le 1er janvier. Des sanctions seront prises, comme pour toute infraction au code de la route "mais le but n'est pas d'augmenter le nombre des amendes ni de 'flasher' tout le monde, mais plutôt d'amener les usagers au respect du 30 km/h", ont indiqué la porte-parole de Bruxelles Mobilité et Mme Van den Brandt. A toutes les entrées de la capitale, des panneaux spécifiques informent les automobilistes sur la nouvelle règle. Le placement sur les grands axes des panneaux 50 km/h et 70 km/h indiquant les exceptions est également terminé. Durant les premières semaines de 2021, les 6.000 panneaux 'début' et 'fin' de zone 30 seront retirés dans les différents quartiers.