Le passage de la limitation de vitesse de 120 à 100 km/h sur le ring de Bruxelles aura lieu cette année encore, a assuré jeudi la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters (Open Vld) au parlement flamand.

La réduction de la vitesse sur le ring de Bruxelles, situé principalement en Flandre, est l'une des 350 mesures du Plan climat et énergie de la Région approuvé fin 2019 par le gouvernement. Cette mesure doit non seulement entraîner une baisse des émissions de CO2 et une réduction des émissions de particules fines, mais aussi assurer une meilleure fluidité du trafic et apporter davantage de sécurité.

Selon la ministre flamande, certaines dispositions doivent encore être prises avant de procéder à la réduction de la limitation de vitesse: le placement d'une cinquantaine de panneaux de signalisation, de nouvelles consultations avec la Région bruxelloise et l'élaboration de la décision ministérielle.

Lydia Peeters ne souhaite pas reporter le sujet et estime dès lors que la réduction de la vitesse pourrait être effective dès cette année.

La réduction de la vitesse sur le ring de Bruxelles, situé principalement en Flandre, est l'une des 350 mesures du Plan climat et énergie de la Région approuvé fin 2019 par le gouvernement. Cette mesure doit non seulement entraîner une baisse des émissions de CO2 et une réduction des émissions de particules fines, mais aussi assurer une meilleure fluidité du trafic et apporter davantage de sécurité. Selon la ministre flamande, certaines dispositions doivent encore être prises avant de procéder à la réduction de la limitation de vitesse: le placement d'une cinquantaine de panneaux de signalisation, de nouvelles consultations avec la Région bruxelloise et l'élaboration de la décision ministérielle. Lydia Peeters ne souhaite pas reporter le sujet et estime dès lors que la réduction de la vitesse pourrait être effective dès cette année.